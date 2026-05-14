Gruppenvergewaltigung in Berlin? Frau stürzt aus Fenster

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Eine Frau ist in Berlin-Hellersdorf nach dem Sturz aus einem Fenster am Dienstag schwer verletzt worden. Wurde sie Opfer eines Sexualverbrechens?

Von Marc-Oliver von Riegen

Berlin - Eine Frau ist in Berlin-Hellersdorf nach dem Sturz aus einem Fenster am Dienstag schwer verletzt worden.

Die Polizei hält sich mit Informationen bedeckt, prüft aber ein mögliches Sexualdelikt. (Symbolfoto)
Die Polizei hält sich mit Informationen bedeckt, prüft aber ein mögliches Sexualdelikt. (Symbolfoto)  © Sven Kaeuler/dpa

Ein Feuerwehrsprecher sagte am Donnerstag, die Frau sei nach dem Sturz in der Senftenberger Straße mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen.

Die Polizei prüft ein mögliches Sexualverbrechen in der gleichen Straße. Die Beamten äußerten sich zunächst nicht zu einem möglichen Zusammenhang mit dem Sturz der Frau.

Die "B.Z." und "Bild" berichteten am Mittwochabend, eine junge Frau sei in der Nacht zum Dienstag in der Senftenberger Straße mutmaßlich von mehreren Männern in einer Wohnung vergewaltigt und beim Fluchtversuch aus dem ersten Obergeschoss eines Hauses schwer verletzt worden.

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Zeugen hätten berichtet, fünf Männer hätten sie nach dem Sturz wieder in die Wohnung gebracht. Dann sei ein Notarzt gerufen worden.

Ein Polizeisprecher sagte der dpa, Einsatzkräfte hätten am Mittwoch ein Mehrfamilienhaus in der Senftenberger Straße wegen des Verdachts eines Sexualdelikts durchsucht. Weitere Details nannte er zunächst nicht.

Titelfoto: Sven Kaeuler/dpa

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