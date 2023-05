Erzbistum Köln sucht Opfer von verstorbenem Missbrauchspriester

Köln - Das Erzbistum Köln hat am Mittwoch an mögliche Opfer eines saarländischen Priesters appelliert, sich zu melden.

Der Priester aus dem Saarland soll vor allem Jugendliche sexuell missbraucht und seine Opfer in pornografischen Posen fotografiert haben. © Oliver Berg/dpa

Der Priester, über dessen Fall in den vergangenen Wochen in den Medien breit berichtet worden war, soll über Jahrzehnte hinweg vor allem Jugendliche sexuell missbraucht und seine Opfer in teils pornografischen Posen fotografiert haben.

Nach dem Tod des Geistlichen aus dem Bistum Trier Ende im November 2022 hatte sein Neffe Steffen Dillinger rund 1000 ungerahmte Dia-Aufnahmen in dem Haus des Priesters in Friedrichsthal bei Saarbrücken gefunden.

Hinsichtlich möglicher Hinweise auf sexuelle Übergriffe, die in die Einsatzzeit des Priesters im Erzbistum Köln fallen könnten, befinde man sich bereits im Austausch mit dem Bistum Trier, teilte das Erzbistum mit.

Bisher hätten sich keine entsprechenden Hinweise ergeben.