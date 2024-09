Ex-CIA-Agent enttarnt: 28 Frauen unter Drogen gesetzt und missbraucht!

USA - Ein ehemaliger CIA-Agent, der mehrere Frauen in verschiedenen Ländern sexuell missbraucht und mehr als 500 Fotos von den Taten aufbewahrt hatte, wurde nun zu 30 Jahren Haft verurteilt.

Am gestrigen Mittwoch wurde der 48-Jährige nun endlich zu seiner gerechtfertigten Haftstrafe verurteilt.

Wie die New York Post berichtete, hatte er sich bereits im November 2023 zu vier von 25 Anklagepunkten schuldig bekannt, darunter sexueller Missbrauch, missbräuchlicher sexueller Kontakt, Nötigung und Verführung sowie Transport von obszönem Material.

Die grausamen Machenschaften von Brian Jeffrey Raymond (48) erstreckten sich über 14 Jahre. In dieser Zeit setzte er seine Opfer unter Drogen und missbrauchte sie sexuell.

Screenshot/FBI FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Brian Jeffrey Raymond wurde nun zu 30 Jahren Haft verurteilt. © Screenshot/FBI FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Der aus Kalifornien stammende 48-Jährige arbeitete 20 Jahre lang für die Central Intelligence Agency (CIA), wobei er sogar Praktika im Weißen Haus und im Kongress durchführte.

Laut Gerichtsdokumenten war er zwischen 2006 und 2020 für die CIA "in Mexiko, Peru und anderswo im Einsatz", wo er seine Opfer meist über Dating-Apps kennenlernte - einige von ihnen kannte Raymond allerdings schon seit über 20 Jahren!

Während dieser Zeit lockte er die ahnungslosen Frauen in eine von der Regierung bezahlte Wohnung, verging sich an ihnen und fotografierte sie. Einige der Opfer berichteten, dass sie erst von der Nötigung erfuhren, als das FBI (Federal Bureau of Investigation) ihnen die Fotos zeigte, auf denen sie bewusstlos zu sehen waren.

"Mein Körper sieht auf seinem Bett aus wie eine Leiche. [...] Jetzt habe ich diese Albträume, in denen ich mich tot sehe", so eines der Opfer.

Vor Gericht beteuerte Raymond immer wieder, wie leid es ihm tue und dass er die volle Verantwortung für seine Taten übernehme.

Als Teil seiner Strafe muss er jedem seiner 28 identifizierten Opfer jeweils 10.000 Dollar (rund 9.000 Euro) zahlen und sich als Sexualstraftäter registrieren lassen.