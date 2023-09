Feuerwehrmann fügt seinem Kind Schreckliches zu und liefert absurde Begründung ab

Michael Ormond (39) ist seinen Job bei der Feuerwehr los. © Winnebago County Jail

Laut einem Bericht von Law and Crime wurde am Donnerstag, dem 7. September, ein Polizist in ein Krankenhaus im US-Bundesstaat Wisconsin gerufen. Dort befand sich ein zwei Monate altes Baby in Behandlung, das schwer verletzt worden war.

Das Kind hatte zahlreiche Blutungen an diversen Körperteilen wie dem Augenlid, dem Unterbauch oder dem Hodensack davongetragen. Zudem wurden bei einer MRT-Untersuchung massive Hirnblutungen festgestellt, sodass der Junge in einer Spezialklinik behandelt werden musste.

Den Notruf alarmiert hatte Michael Ormond (39), der jedoch auch für die Verletzungen verantwortlich war. Auf die Frage, warum er seinem Jungen so etwas antue, antwortete Ormond zunächst, dass das "Weinen in ihm etwas auslöse".

Der US-Amerikaner gab zu, dass er das Kind an dem Morgen dreimal geschlagen habe, er das Prügel-Problem jedoch nur bei weinenden Babys zwischen 0 und 9 Monaten hätte.