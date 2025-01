Frau stürzt nach sexuellem Missbrauch in die Tiefe, Täter schlägt ein weiteres Mal zu

Hamburg - Wie schrecklich! Ein 18 Jahre alter Mann soll am Wochenende eine Frau (18) und eine Jugendliche (14) in Hamburg sexuell missbraucht haben. Ein Opfer sprang auf seiner Flucht aus dem Fenster und verletzte sich schwer.

Wie sich herausstellte, hatte sich das Opfer mit einem gleichaltrigen Mann, den es flüchtig gekannt habe, getroffen. In dem Hochhaus soll er sie schließlich bedroht und missbraucht haben. Im Anschluss kletterte die Frau auf ihrer Flucht auf eine Balustrade eines Laubenganges und sprang aus bislang noch unbekannter Höhe in die Tiefe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten Anwohner in der Nacht Schreie gehört und vor dem Haus eine schwer verletzte Frau gefunden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand laut Sprecher aber nicht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich die Vorfälle am Samstag in einem Hochhaus im Stadtteil Wilhelmsburg abgespielt.

Die Jugendliche flüchtete ebenfalls und vertraute sich auf der Straße Passanten an, die die Polizei verständigten. Schnell geriet der 18-Jährige in den Fokus der Beamten. Er konnte am Sonntag nach intensiven Ermittlungen in Wilhelmsburg festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte umfangreiches Beweismittel sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040-4286-56789 oder auf einem Revier zu melden.