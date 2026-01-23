Frauenarzt soll mehrere Patientinnen missbraucht haben

Straubing - Wegen Missbrauchsverdachts haben Polizisten Praxis- und Privaträume eines Gynäkologen in Niederbayern durchsucht.

In einer Praxis für Frauenheilkunde sollen mehrere Patientinnen missbraucht worden sein. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der 64-jährige Mediziner werde verdächtigt, Patientinnen sexuell missbraucht zu haben, teilte die Polizei mit. Mutmaßlich betroffene Frauen hätten sich bei der Polizei gemeldet.

Bisher sei eine einstellige Zahl an mutmaßlich betroffenen Patientinnen des Arztes im Landkreis Rottal-Inn bekannt, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Ermittler prüfen aber, ob weitere Frauen durch den Mediziner missbraucht worden sein könnten. Betroffene sollen sich bei der Kriminalpolizei Passau unter Tel. 0851/95110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Anonyme Beratung gibt es in vielen Sprachen beim "Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen" unter der Nummer 116 016 oder über Opferhilfeorganisationen wie der WEISSE RING.