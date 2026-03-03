Verdacht auf Kindesmissbrauch: Ex-Jugendtrainer in U-Haft

Bochum - Wegen des Verdachts des sexuellen Kindesmissbrauchs ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen ehemaligen Jugendtrainer eines Bochumer Fußballvereins.

Ein ehemaliger Fußball-Jugendtrainer aus Bochum sitzt wegen des Verdachts des sexuellen Kindesmissbrauchs in U-Haft. (Symbolfoto) © Tobias Hase/dpa

Der Mann befinde sich bereits seit Ende Januar in U-Haft, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es sei von Wiederholungsgefahr auszugehen, begründete sie.

Zur ermittelten Zahl der mutmaßlichen Opfer und auch zur Frage, in welchem Kontext die Übergriffe geschehen sein sollen, machte sie zunächst keine Angaben.

Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" hatte berichtet, dass auch Kinder aus dem Fußballverein betroffen sein sollen, bei dem der Mann als Trainer gearbeitet habe.

Wegen der laufenden Ermittlungen und um mutmaßliche Opfer zu schützen, ist die Staatsanwaltschaft mit Angaben zum Fall und seinem Ausmaß sehr zurückhaltend.

Eine Anzeige von Betroffenen habe die Ermittlungen ins Rollen gebracht, so die Sprecherin. Dem Tatverdächtigen werde auch der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen.