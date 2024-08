26.08.2024 11:35 Geldscheine zugesteckt: 50-Jähriger will zwei Mädchen sexuell missbrauchen

An einem Einkaufscenter in Suhl hat ein 50-Jähriger am Wochenende offenbar versucht, sich an zwei Mädchen zu vergehen.

Von Christian Rüdiger

Suhl - In Suhl hat ein 50-Jähriger am Wochenende offenbar versucht, sich an zwei Mädchen zu vergehen. Nach dem versuchten Missbrauch klickten die Handschellen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa Der Mann hatte die beiden Minderjährigen an einem Einkaufscenter angesprochen und wollte sie anschließend zu sexuellen Handlungen bewegen, wie die Polizei berichtet. Es kam zu einem körperlichen Übergriff: Den Angaben nach zog der Beschuldigte einem der Mädchen an der Hose und steckte ihr Geldscheine zu. Die Jugendlichen schafften es in der Folge zu fliehen und informierten die Polizei. Die Beamten machten sich umgehend auf die Suche nach dem Mann und schafften es, den 50-Jährigen wenig später festzunehmen.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa