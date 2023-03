Großmutter verstirbt plötzlich: Ihre Familie hat einen schrecklichen Verdacht

Lancashire - Eine Frau (75) ist in England in einem Krankenhaus verstorben. Ihre Familie hat einen fürchterlichen Verdacht und setzt jetzt eine hohe Belohnung aus, um den Tod ihrer Verwandten aufzuklären.

Valerie Kneale (†75) soll vor ihrem Tod Opfer einer schrecklichen Vergewaltigung geworden sein. © Facebook/Screenshot/Blackpool Police

Valerie Kneale aus Lancashire wurde im November 2018 in ein Krankenhaus im Nordwesten Englands eingeliefert, nachdem sie sich krank gefühlt hatte. Nur vier Tage später verstarb die 75-Jährige auf mysteriöse Weise.

An jenem Abend wollten ihre Kinder eigentlich bei ihr bleiben, damit ihre Großmutter nicht allein sein muss. "Aber das Krankenhaus beteuerte, dass sie am besten Ort wäre, an dem sie sein könnte", erinnert sich Nichte Lisa Jaffier.

Die Mediziner hätten außerdem gesagt, dass es ihr "absolut gut" gehen würde und deshalb keine Notwendigkeit bestünde, dass ihre Familie in der Klinik bleibe.

Doch es sollte ganz anders kommen: In der Nacht vom 16. November verstarb Valerie Kneale.

Eine Obduktion ergab laut The Sun, dass die betagte Frau eine schreckliche innere Verletzung erlitten hatte. Der Pathologe "hätte das Gefühl", dass die Verletzung der 75-Jährigen "durch einen gewaltsamen sexuellen Übergriff verursacht wurde, nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert worden war".