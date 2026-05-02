Lehrerin filmt sich beim Sex mit minderjährigem Schüler! Mutter wettert vor Gericht: "Normales Leben genommen"

Pontiac (USA) - Erst in ihren 40ern wird sie wieder auf freien Fuß kommen: In den USA hat sich eine Lehrerin (27) an einem 16-jährigen Schüler vergangenen. Die beiden hatten eine Affäre, filmten sich im Hause des Teenagers beim Sex. Nun kommt seine Schutzbefohlene für lange Zeit hinter Gitter!

Jocelyn Sanroman (27) wurde zu 15 Jahren Knast verurteilt. © Montage: Oakland County Jail

15 Jahr Knast lautet das Strafmaß, zu dem Jocelyn Sanroman (27) in dieser Woche verurteilt wurde. Das berichtet die Sun. Die Lehrerin aus der US-Stadt Pontiac (Bundesstaat Michigan) hatte ihre Schuld vor Gericht gestanden.

2023 gab Sanroman einem damals 16 Jahre alten Schüler Nachhilfe. Doch dabei blieb es nicht. Sie missbrauchte den Teenager, indem sie Sex mit ihm hatte. Der Akt im Hause des Schülers wurde sogar gefilmt. 2025 gestand die heute 27-Jährige einer Kollegin ihre Taten.

"Hierbei handelt es sich um ernsthaftes Risikoverhalten, das Ausnutzen eines Minderjährigen und das Aufzeichnen von Videos", wunderte sich der Richter während des Prozesses. "Du hast Sex mit einem Minderjährigen bei ihm zu Hause, oder? Das ist einfach ekelhaft."

Die US-Amerikanerin gab vor Gericht zu, dass das Ganze keine gute Idee gewesen sei, während ihre Verteidigung versuchte, ihr Verhalten mit mentalen Problemen zu erklären. "Sie arbeitet an sich und versucht ihr Bestes zu geben, um ein besserer Mensch zu werden."