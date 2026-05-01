84-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs in Haft: Weitere Fälle nicht ausgeschlossen

Stuttgart - Die Vorwürfe wiegen tonnenschwer: Ein inzwischen 84-Jähriger soll sich über viele Jahre in mehreren hundert Fällen an Kindern vergangen haben – und die Polizei schließt weitere bisher nicht bekannte Taten des Mannes nicht aus.

Der Senior soll sich laut Medienberichten an mindestens vier Kindern vergriffen haben. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Deutsche habe sich nach den bisherigen Ermittlungen über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten an den Kindern vergriffen, sagte eine Polizeisprecherin. Da sei es wahrscheinlich, dass weitere Zeugen aufmerksam würden und neue Fälle meldeten.

"Nach den bisherigen Erkenntnissen spielten sich die Fälle überwiegend im familiären Umkreis ab", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Der mittlerweile verhaftete Mann habe aber auch Kinder in einem Schwimmbad zu sexuellen Handlungen gezwungen.

Nach Angaben des SWR sind mindestens vier Kinder betroffen. Die Polizei äußerte sich dazu nicht.

Der Tatverdächtige stammt nach Angaben des Staatsanwalts aus dem Raum Stuttgart. Er sei nicht einschlägig vorbestraft, hieß es weiter.