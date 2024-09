Junger Mann (28) vergewaltigt 92-Jährige! "Ergab sich aus der Gelegenheit"

Wien - Dieser Fall schockiert ganz Österreich! Am Wiener Landesgericht startete am heutigen Mittwoch der Prozess gegen einen 28-Jährigen, dem eine 64 Jahre ältere Frau zum Opfer gefallen war. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte er sich an der damaligen Bewohnerin (92) eines Pensionistenwohnhauses im Stadtteil Wieden vergangen.