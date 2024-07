Horror nach Konzert: Angreifer zerrt 19-Jährige ins Gebüsch und versucht, sie zu vergewaltigen

Die junge Frau entging der Vergewaltigung nur knapp. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben der Polizei besuchte die junge Frau am Donnerstagabend ein Konzert im Kurpark in Garmisch-Partenkirchen. Demnach lief sie im Anschluss zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr auf der Parkstraße in Richtung Norden zu ihrem Auto.

Auf Höhe der Hausnummer 19 wurde sie von einem Mann mit Gewalt in ein nahegelegenes Gebüsch gezerrt. Anschließend versuchte der Angreifer, die 19-Jährige zu vergewaltigen.

"Unter höchster Gegenwehr und lautem Schreien gelang es der Dame, dem Angriff zu entkommen", teilte die Polizei mit. Die Frau flüchtete in ihr Auto und rief Hilfe.

Eine Fahndung nach dem Täter in der Nacht auf Freitag verlief erfolglos.

Bisher lägen den Ermittlern nur die Schilderungen der 19-Jährigen selbst vor, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.