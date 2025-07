Sie schrieb mit ihm bei Snapchat: Mutter wollte Tochter an Kinderschänder vermitteln

Indianapolis (USA) - Es ist ein Vorfall, der betroffen macht. Eine Frau aus dem US -Bundesstaat Indiana soll versucht haben, ihre kleine Tochter über das Netz an einen Pädophilen zu vermitteln. Chatverläufe belasten die 32-Jährige.

Morgan Stapp (32) wurde festgenommen. © Montage: 123rf/footott, Indianapolis Police Department

Was sie geplant haben soll, ist ungeheuerlich. Doch die Ermittler sind sich sicher, dass Morgan Danielle Stapp (32) ihre erst sieben Monate alte Tochter für 400 Dollar (umgerechnet rund 343 Euro) einem Kinderschänder überlassen wollte, nur damit der sich an dem unschuldigen Baby vergehen kann.

Die siebenfache Mutter wurde festgenommen, wie der US-Sender CBS4 entsprechend berichtet.

Das FBI kam der Frau demnach auf die Schliche, nachdem der Social-Media-Dienst Snapchat Ende Oktober des Jahres 2024 verdächtige Aktivitäten bei Stapps Account festgestellt und gemeldet hatte.

"Du kannst sie für 400 Dollar f***. Die Hälfte jetzt, der Rest danach", schrieb die Horror-Mutter dem Kinderschänder. Er könne vorbeikommen, sie wohne alleine, der Kindsvater sei nicht im Bilde, führte die 32-Jährige aus.

Zuvor schickte sie drei eindeutige Bilder des Babys an den Interessenten. Zehn Tage später wurde die alleinerziehende Mutter vom FBI befragt. Stapp befindet sich in Untersuchungshaft. Ihre sieben Kinder kamen in staatliche Obhut, eine Richterin ordnete ein strenges Kontaktverbot zu den beiden jüngsten an und setzte die Kaution auf 200.000 Dollar fest.