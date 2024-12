Jahrelang betäubt und von über 50 Männern vergewaltigt: 20 Jahre Knast für Ex-Mann!

Gisele Pelicot wurde über fast zehn Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt und anschließend von ihrem Mann und mehr als 50 Fremden vergewaltigt. © Christophe Simon/AFP/dpa

Dominique Pelicot hatte seine damalige Frau Gisèle fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und von Dutzenden Fremden vergewaltigen lassen.

Die Taten hatte er vor Gericht gestanden. Der Vorsitzende Richter verkündete am Vormittag zunächst die Schuldsprüche.

In dem Mammutverfahren in Südfrankreich stehen neben dem Hauptangeklagten 50 weitere Männer vor Gericht, die meisten wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Die Urteilsverkündung gegen sie dauerte an. Einem von ihnen legte die Staatsanwaltschaft lediglich sexuelle Gewalt zur Last und forderte vier Jahre Haft.

Gegen alle anderen verlangte sie wegen Vergewaltigung mindestens 10 und maximal 18 Jahre Gefängnis. Nebenklageanwalt Antoine Camus sagte: "Jeder hat in seinem Maß, auf seinem Niveau zu dieser Monstrosität, zu diesem Martyrium dieser Frau beigetragen."

Zum Tatzeitpunkt sollen die Männer zwischen 21 und 68 Jahren alt gewesen sein. Dominique Pelicot suchte den Kontakt zu ihnen auf einer Online-Plattform.