Jugendliche von Gruppe vergewaltigt: Auch Minderjährige unter Tatverdächtigen

Fünf Personen sollen eine Jugendliche in Heinsberg vergewaltigt haben. Unter den Verdächtigen sind auch Minderjährige.

Von Petra Albers

Heinsberg - Furchtbar Tatvorwurf im nordrhein-westfälischen Heinsberg: Mehrere Personen sollen dort eine Jugendliche vergewaltigt haben.

Bereits vor Tagen hatte es einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Es wurden Ermittlungen gegen fünf teils noch minderjährige Verdächtige eingeleitet. (Symbolbild)  © Marius Becker/dpa

Die Aachener Staatsanwaltschaft ermittelt nach Angaben einer Sprecherin gegen fünf Verdächtige.

Dabei handele es sich um Erwachsene, Heranwachsende und Jugendliche.

Wegen der mutmaßlichen Tat habe es vor einigen Tagen einen größeren Polizeieinsatz gegeben, an dem auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt gewesen sei.

Nähere Angaben wollte die Sprecherin aus Gründen des Opferschutzes zunächst nicht machen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.

