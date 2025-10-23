6.145
Jugendliche von Gruppe vergewaltigt: Auch Minderjährige unter Tatverdächtigen
Von Petra Albers
Heinsberg - Furchtbar Tatvorwurf im nordrhein-westfälischen Heinsberg: Mehrere Personen sollen dort eine Jugendliche vergewaltigt haben.
Die Aachener Staatsanwaltschaft ermittelt nach Angaben einer Sprecherin gegen fünf Verdächtige.
Dabei handele es sich um Erwachsene, Heranwachsende und Jugendliche.
Wegen der mutmaßlichen Tat habe es vor einigen Tagen einen größeren Polizeieinsatz gegeben, an dem auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt gewesen sei.
Nähere Angaben wollte die Sprecherin aus Gründen des Opferschutzes zunächst nicht machen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.
