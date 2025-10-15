Einer der Peiniger war sogar HIV-positiv! 12-Jährige nach Vergewaltigung schwanger
Bradford (Großbritannien) - Zwei Brüder vergewaltigten in Großbritannien eine 12-jährige Schülerin, zeugten ihr ein Kind und steckten sie fast mit HIV an - nun wurden sie verurteilt.
Wie Mirror berichtet, wurden Patrick Leonard (23) und Lannee Ksigwa (19) wegen sexuellen Übergriffs an einem Kind verurteilt, den sie "zu ihrer eigenen sexuellen Befriedigung" begangen hatten.
In einer vor Gericht abgespielten Aufnahme berichtete das Mädchen eindringlich, wie die beiden Brüder ihr "die Unschuld genommen" hatten, und schilderte den grausamen Missbrauch bis ins kleinste Detail.
Sie forderte die Täter außerdem dazu auf, sich für ihre Tat zu schämen.
Zudem brachte die Schülerin ein Kind zur Welt, dessen Vaterschaft durch DNA-Tests eindeutig einem der Männer zugeordnet werden konnte.
Die 12-Jährige wurde glücklicherweise nicht mit HIV angesteckt
Leonard gab schließlich zu, das Mädchen wissentlich vergewaltigt zu haben, obwohl er HIV-positiv ist, und sie dadurch absichtlich dem Risiko einer Ansteckung mit der lebensbedrohlichen Krankheit ausgesetzt zu haben.
Glücklicherweise blieb die Zwölfjährige von einer HIV-Infektion verschont.
Anfang Oktober wurden Leonard zu 24 Jahren Haft plus einem Jahr auf Bewährung verurteilt, während Ksigwa eine Jugendstrafe von 12 Jahren erhielt.
Beide müssen mindestens zwei Drittel ihrer Strafe verbüßen und werden lebenslang als Sexualstraftäter registriert.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Name shame Bradford Halifax, 123RF/tinnakornlek