Mädchen vertrauen sich Bademeister an: Sexueller Übergriff im Schwimmbad?

Stein bei Nürnberg - Wegen eines mutmaßlich sexuellen Übergriffs in einem Schwimmbad in Stein bei Nürnberg ermittelt die Polizei gegen einen 62-jährigen Mann.

Kinder vertrauten sich einem Bademeister an, der reagierte sofort. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Zwei Mädchen im Alter von zehn und zwölf Jahren hätten sich nach dem Vorfall am Samstagnachmittag einem Bademeister anvertraut, teilte die Polizei mit.

Der Angestellte des Schwimmbades habe den Verdächtigen festgehalten, bis die Polizei ihn festnehmen konnte.

Gegen den 62-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.