Kind tausende Kilometer weit entfernt missbraucht: 45-Jähriger in U-Haft!

Stuttgart - Weil er zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern angestiftet haben soll, ist ein 45 Jahre alter Mann aus dem Raum Esslingen in Untersuchungshaft gekommen.

Die Bildaufnahmen des Mannes wurden ausgewertet. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Er sei Kunde einer Plattform im Internet gewesen, auf der die Missbrauchshandlungen von in Asien lebenden Kindern im Livestream angeboten worden seien, teilten Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe am Mittwoch in Stuttgart mit.

Dem Mann wird auch die Herstellung kinderpornografischer Schriften zur Last gelegt.

Außerdem soll der mutmaßliche Täter über mehrere Jahre hinweg ein heute 17-jähriges und bei Tatbeginn zwölfjähriges, ebenfalls in Asien lebendes Mädchen mehrfach dazu animiert haben, ihm gegen Geldzahlung pornografische Bilder von sich zu übersenden.

Hier bestehe der Verdacht des Sich-Verschaffens kinder- und jugendpornografischer Schriften sowie der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen.