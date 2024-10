Kindergarten-Pfleger gesteht sexuellen Missbrauch - und kommt auf freien Fuß

Forchheim - Ein 51-jähriger Kindergarten-Mitarbeiter aus dem Raum Ebermannstadt in Oberfranken hat gegenüber Ermittlern den sexuellen Missbrauch von drei Kindern gestanden. Trotzdem wurde der Haftbefehl gegen den Mann außer Vollzug gesetzt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung am Montag mit.