Mädchen (13) am helllichten Tag in Kleinstadt vergewaltigt: Täter auf der Flucht

Die Polizei ermittelt unter Hochdruck und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Eine 13-Jährige saß am vergangenen Montagnachmittag in Kolbermoor am Sportplatz in der Nähe des Skateparks auf einer steinernen Bank in der Straße "Am Waldrand". Das teilte das Opfer aus dem Landkreis Rosenheim gegenüber der Polizei mit.

Ein ihr unbekannter Mann setzte sich neben sie, hielt ihr den Mund zu und führte sexuelle Handlungen an ihr durch. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Straße und von dort in unbekannte Richtung.

Die 13-Jährige erlitt durch den Übergriff leichte Verletzungen.

Die genaue Tatzeit konnte das Opfer nicht benennen. Nach ihrer Einschätzung passierte die Tat zwischen 15 und 17 Uhr, jedenfalls sei es draußen noch hell gewesen.

Die Polizei ermittelt und sucht anhand einer Beschreibung des Täters nach Zeugen.