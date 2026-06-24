Mädchen drogenabhängig gemacht und missbraucht: Weitere Festnahmen in Nürnberg

Nürnberg - Sie sollen Mädchen und junge Frauen gezielt abhängig von harten Drogen gemacht und sexuell missbraucht haben: Im Zuge von verstärkten Ermittlungen rund um den Nürnberger Hauptbahnhof hat die Polizei zwei weitere Verdächtige festgenommen.

Die Polizei geht in Nürnberg gezielt gegen Sexual- und Drogendelikte an Mädchen am Nürnberger Hauptbahnhof vor. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Die beiden syrischen Staatsbürger befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft in verschiedenen Justizvollzugsanstalten, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Die Polizei verdächtigt demnach einen 24-Jährigen wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben zu haben.

Zuvor hatten Ermittler eine Wohnung im Nürnberger Stadtteil Gostenhof durchsucht, in der sich die beiden Männer aufhielten.

Dort fanden diese laut Polizei verschiedene Betäubungsmittel wie Crystal Meth und Kokain sowie gut 2000 Euro Bargeld.

Außerdem lag gegen den 26-Jährigen bereits ein Haftbefehl vor.

"Bei dem 24-Jährigen verdichteten sich während der Durchsuchungsmaßnahmen die Hinweise, welche auf den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern schließen ließen", erklärte die Polizei.