Transgender-Model wegen Sodomie und Missbrauchs eines Kindes angeklagt
Hapeville (Georgia/USA) - Das Transgender-Model und Show-Sternchen Sidney Starr (37) wurde vor wenigen Tagen im US-Bundesstaat Georgia wegen Kindesmissbrauchs und Sodomie verhaftet.
Wie das Newsportal TMZ berichtete, wurde die 37-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Sidney Favors heißt, am Sonntag im "Embassy Suites by Hilton Hotel" in der Kleinstadt Hapeville (Georgia) aufgegriffen.
Polizeiberichten zufolge soll sich Starr an einem minderjährigen Jungen vergangen haben. Infolgedessen wurde sie wegen "sexueller Nötigung eines Kindes unter 16 Jahren", schweren Kindesmissbrauchs und Sodomie (sexuelle Handlungen mit Tieren) festgenommen.
Die Anklage warf dem 37-jährigen Model vor, einvernehmlichen Oralverkehr mit einem Jugendlichen gestanden zu haben.
Ein Sprecher des zuständigen Polizeireviers in Hapeville (Georgia) betonte, dass weitere Details zum Fall aktuell unter Verschluss gehalten werden, da es sich bei dem Opfer um einen Teenager handelt.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/sidneystarrbad