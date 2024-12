02.12.2024 11:58 4.361 Mädchen mit vorgehaltenem Messer an der Dresdner Heide vergewaltigt? Sex-Täter in U-Haft

In Dresden wird einem Mann vorgeworfen, eine 16-Jährige an der Dresdner Heide vergewaltigt zu haben. Der 26-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Von Lea Kluge

Dresden - Über das Internet angelockt und missbraucht: Ein vorbestrafter Sex-Täter (26) soll in Dresden eine 16-Jährige vergewaltigt haben. Dabei habe er sie mit einem Messer bedroht. Der Deutsche sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ein Mädchen (16) soll an der Dresdner Heide in einem Auto vergewaltigt worden sein. (Symbolbild) © 123rf/wombatzaa Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen den 26-Jährigen Anklage wegen des Verdachts der Vergewaltigung im besonders schweren Fall erhoben. Am 24. Juli dieses Jahres gegen 19 Uhr soll der Mann mit der Teenagerin einen Ausflug mit dem Auto gemacht haben. Zuvor hatte er sich über das Internet mit der 16-Jährigen verabredet. Als der Beschuldigte dann in der Nähe der Dresdner Heide anhielt, soll er plötzlich ein Messer gezückt haben, was er dem Mädchen an den Nacken gehalten hätte. Dann habe er sie bedroht und im Auto vergewaltigt. Sexueller Missbrauch Erst nach Stunden hörte man ihre Hilferufe: 19-Jährige an Bahnhof vergewaltigt Bereits einen Tag später klickten bei ihm dann die Handschellen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl und der 26-Jährige landete in Untersuchungshaft. Beschuldigter Dresdner Sex-Täter ist vorbestraft Der Deutsche ist laut der Staatsanwaltschaft bereits erheblich vorbestraft - auch wegen Sexualdelikten. Zum Zeitpunkt der ekelhaften Tat stand er zudem unter Führungsaufsicht. Zu den Vorwürfen schwieg er bisher. Das Landgericht Dresden muss jetzt über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden. Außerdem muss ein Termin für die Hauptverhandlung festgelegt werden.

Titelfoto: 123rf/wombatzaa