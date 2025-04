Sexueller Missbrauch: Betroffene kritisieren Untätigkeit der Politik und machen Druck

Betroffene von sexuellem Missbrauch und Experten verlangen eine bayernweite Aufarbeitungskommission. Eine Petition soll an den Bayerischen Landtag übergeben werden. (Archiv) © Peter Kneffel/dpa

Mittwochmittag (13 Uhr) ist die Übergabe einer entsprechenden Petition an den Bayerischen Landtag geplant, in der die Initiatoren einen unabhängigen Landesbeauftragten für Bayern fordern - ähnlich dem Amt der "Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs" (UBSKM) auf Bundesebene.

Außerdem sprechen sie sich in der Petition für eine bayernweite Aufarbeitungskommission aus sowie einen entsprechenden Betroffenenbeirat.

Das Ziel ist die "Bekämpfung sexualisierter, körperlicher, psychischer, spiritueller und behördlicher Gewalt, in allen Institutionen, nicht nur in den Kirchen, in denen sich die Verbrechen ereignet haben".



Inzwischen haben zahlreiche Bistümer der katholischen Kirche in Deutschland, die evangelische Kirche und auch andere Institutionen Gutachten zu Missbrauchsfällen in Auftrag gegeben, Betroffenenbeiräte oder Kommissionen eingesetzt.