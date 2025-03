Männer vergewaltigen deutsche Frau nach Vollmond-Party

Zwei Männer aus Indien werden beschuldigt, die Frau am frühen Freitagmorgen im Anschluss an eine sogenannte Vollmond-Party gemeinsam missbraucht zu haben, wie thailändische Medien unter Berufung auf die örtliche Polizei berichteten.

Am Strand der Urlaubsinsel Koh Phangan wird im Rahmen der Vollmond-Partys stets wild gefeiert. (Symbolbild) © EPA/GEORGE HENTON

Für die weitere Beweisführung werde die Auswertung von DNA-Proben im Krankenhaus auf Koh Phangan erwartet, berichtete die Zeitung "Khaosod".

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, der Fall sei der deutschen Botschaft in Bangkok bekannt. Die Kolleginnen und Kollegen stünden dazu mit den zuständigen Behörden in Thailand in Kontakt.

Die monatlichen "Full Moon"-Partys locken seit Ende der 1980er Jahre Nachtschwärmer nach Koh Phangan.

Bis zu 30.000 Menschen nehmen dann an dem Strand-Event unter dem Vollmond teil, bei dem zu lauten Beats und oft mit reichlich Alkohol bis in den Morgen gefeiert wird.