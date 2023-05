Mann aus Irland vergewaltigt seine Schwestern, seine Töchter und seine Nichte

Dublin (Irland) - Die ganze Welt soll seinen Namen erfahren! Am Montag haben fünf Frauen aus Irland, die zum Teil jahrelang Opfer von Richard O'Brien (61) waren, ihr Schweigen gebrochen. Die zwei Schwestern, zwei Töchter und die Nichte des Mannes verzichteten auf ihre Anonymität, um die Welt wissen zu lassen, wer ihnen so viel Leid zugefügt hat, berichtet aktuell The Irish Times.