Mann vergewaltigt Airbnb-Gastgeberin in ihrer Wohnung

London (Großbritannien) - In der britischen Hauptstadt London kam es zu einem schockierenden Fall von sexuellem Missbrauch . Dort steht seit Mittwoch ein 43-Jähriger vor Gericht, der eine Airbnb-Gastgeberin vergewaltigt haben soll.

Nach der Gewalttat sei die Frau in ihr eigenes Schlafzimmer geflüchtet und verbarrikadierte sich dort. (Symbolbild) © 123rf.com/thainoipho

Zum Prozessbeginn wurde den zuständigen Richtern und der Jury ein Video gezeigt, in dem das mutmaßliche Opfer bei der Polizei aussagte.

Die Frau, deren Name aus Sicherheitsgründen öffentlich nicht genannt wurde, erzählte den Ermittlern, dass der Mann namens Diego Dellarovere sie im Jahr 2021 in ihrer Wohnung sexuell angegriffen und vergewaltigt habe. Er sei ihr erster Airbnb-Gast überhaupt gewesen, berichtet Daily Mail.

Im Video gestand die Frau: "Ich wollte den Vorfall Airbnb melden und es dabei belassen. Meine ersten Gedanken waren, dass es sinnlos ist, weil es nirgendwohin führen würde."



Doch dann dachte sie sich, dass der Mann "das wahrscheinlich noch einmal jemandem antun wird, also möchte ich, dass sein Name dort gemeldet wird."

Die Frau erklärte, sie sei Gastgeberin geworden, um das freie Zimmer in ihrer Wohnung optimal zu nutzen. Im Fall von Dellarovere habe sie es seltsam gefunden, dass er eine Airbnb-Schlafgelegenheit für eine Nacht brauchte, weil er woanders in London lebte - aber eben in derselben Stadt.

Sie akzeptierte jedoch die Buchung und als sie ihn in ihrem Zuhause willkommen hieß, schenkte sie sich und ihrem Gast jeweils ein Glas Wein ein.