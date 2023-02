Missbrauch in der Kirche: Sexualität und Zölibat sollten Thema in Priesterausbildung sein

Düsseldorf - Der Strafrechtsprofessor Joachim Renzikowski fordert, das Thema Sexualität und Probleme mit dem Zölibat umfassend in der Priesterausbildung zu verankern.

Die SPD fordert eine "Wahrheitskommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs im kirchlichen Kontext". (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Zwar begünstige das Zölibat Missbrauch eher indirekt, schreibt der Jurist in einer Stellungnahme an den nordrhein-westfälischen Landtag zum Thema Missbrauchstaten im Kirchen-Kontext. "Denn Sexualdelikte resultieren in ihrer großen Mehrheit gerade nicht aus fehlgeleiteter Sexualität."

Eine indirekte Wirkung könne sich aber daraus ergeben, "dass die Verpflichtung zur Ehelosigkeit Personen anziehen könnte, die ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Sexualität haben".

Solche Probleme würden bislang jedoch weder in der Priesterausbildung systematisch thematisiert noch in ihrer anschließenden Tätigkeit, weil die Berufung zur Ehelosigkeit gleichsam mit der Berufung zum Priesteramt vorausgesetzt werde.

Dies sei korrekturbedürftig, mahnte der Rechtswissenschaftler von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Die Kinderschutzkommission des Düsseldorfer Landtags hat für den 2. März zu einer Experten-Anhörung geladen. Grundlage ist ein Antrag der SPD-Opposition zu einer wirksameren und nachhaltigeren Aufarbeitung von Missbrauchstaten.