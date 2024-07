Schülerinnen von Asylbewerbern vergewaltigt: Haftbefehl gegen einen Täter außer Vollzug gesetzt

Gera - In Gera sollen im November vergangenen Jahres zwei Jugendliche vergewaltigt worden sein. Drei Tatverdächtige konnten ermittelt werden.

Die Ermittlungen der Kripo sind nach mehreren Monaten erstmal abgeschlossen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Bei den Opfern handelt es sich um zwei junge Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren. Gegenüber der Polizei hatten sie erklärt, dass sich die Tat nach einer Tanzveranstaltung in einer Wohnung in der Heinrichstraße in Gera ereignet hatte. Zuvor hatte bereits ein Zeuge den sexuellen Übergriff auf die beiden Jugendlichen der Polizei gemeldet.

An der Tat sollen mehrere Männer beteiligt gewesen sein. Den Angaben nach hatten die beiden Frauen einen Teil der Männer während der Tanzveranstaltung kennengelernt. Die 17-Jährige sowie die 18-Jährige befanden sich Ende vergangenen Jahres im Rahmen eines Schüleraustauschs in Gera. Ursprünglich kommen sie aus Tschechien, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Polizei ermittelte in den darauffolgenden Wochen und Monaten intensiv und führte noch im Dezember 2023 insgesamt sieben Wohnungsdurchsuchungen durch. Zwischenzeitlich waren acht Personen im Visier der Beamten.

Nach Auswertung aller Spuren und Ermittlungsergebnisse schrumpfte dann der Kreis an Verdächtigen. Ein konkreter Tatverdacht richtete sich nur noch gegen drei Personen aus Syrien im Alter von 22, 25 und 30 Jahren.