Missbrauchs-Fälle in Sachsen: Aufarbeitung kostet Kirche halbe Million Euro

Pobershau/Dresden - Bei der Aufarbeitung von Missbrauch gegenüber Schutzbefohlenen steht die Evangelische Landeskirche Sachsen erst ganz am Anfang. Das hat der jetzt vorgelegte Abschlussbericht einer Expertenkommission zur Untersuchung von sexuellen Übergriffen in Pobershau ( Erzgebirgskreis ) mehr als deutlich gemacht.

In Pobershau soll ein ehrenamtlich tätiger Kantor sechs minderjährige Mädchen und eine junge Erwachsene sexuell missbraucht haben. © dpa/Jan Wolters

Eine Hand am Hintern, am Knie, an der Brust, verbale Attacken - die Vorfälle, um die es geht, sind seit fünf Jahren bekannt. Der Täter: ein ortsbekannter ehrenamtlich tätiger Kantor. Die Opfer: sechs minderjährige Mädchen, eine junge Erwachsene.

Die Folgen: nicht enden wollendes Leid auf der einen, eine Suspendierung und eine Entschuldigung auf der anderen Seite sowie eine tief gespaltene Gemeinde.

Die Ermittlungen wegen sexuellen Kindesmissbrauchs wurden eingestellt. Die Taten datieren im Wesentlichen in die Zeit zwischen 1997 und 1999 und sind nach der bis 2013 geltenden Rechtsprechung schon verjährt, als die Anzeigen 2019 gestellt wurden.

In ihrem Abschlussbericht bemängeln die vier Experten nun vor allem fehlende Strukturen zur Prävention, zur Intervention und zur Aufarbeitung innerhalb der evangelischen Kirche - zur Zeit der Missbrauchsvorfälle, aber im Grunde bis heute.

Klare Empfehlung: Schaffung von hauptamtlichen Stellen für Kindesmissbrauch sowohl innerhalb der Kirche als auch beim Freistaat und schnelle Hilfsangebote für Opfer.