Affenbande rettet sechsjähriges Mädchen vor Vergewaltigung

Eine Affenbande stürzte sich auf den mutmaßlichen Vergewaltiger und schlug ihn in die Flucht. (Symbolbild) © 123rf/tpgimages

Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie der Mann das Mädchen an die Hand nahm und durch eine Gasse im indischen Dorf Doula führte.

Wie die Times of India nun berichtet, lockte der Unbekannte die Sechsjährige dann in ein verlassenes Gebäude und wollte sich mutmaßlich an ihr vergehen.

Die Eltern des Mädchens behaupten, der Mann habe ihr die Kleider ausgezogen und versucht, sie zu vergewaltigen, sei aber verschreckt worden, als eine Affenbande auf ihn zustürmte. Kurz darauf floh er aus dem Haus.

Als die verängstigte Sechsjährige nach Hause kam, erzählte sie ihren Eltern, die Affen hätten sie vor dem angeblichen Vergewaltigungsversuch "gerettet".

Der Vater des Mädchens sagte jetzt gegenüber dem Magazin: "Meine Tochter wäre jetzt tot, wenn die Affen nicht eingegriffen hätten. Er hat meinem Kind auch gedroht, mich zu töten."