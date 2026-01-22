Mutter bietet Tochter (8) zum Sex an: Richterin findet deutliche Worte und verhängt Haftstrafe

Augsburg - Weil sie ihre kleine Tochter einem Mann zum Sex angeboten hat, ist die Mutter vom Amtsgericht Augsburg zu einer dreieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Eine Mutter bot ihr Kind zum Missbrauch an – das Amtsgericht Augsburg verhängte eine mehrjährige Haftstrafe. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Die Richterin bezeichnete das Handeln der 30-jährigen Frau als "widerlich" und machte klar, dass nur eine lange Haftstrafe dafür in Betracht käme. "Wir sind schockiert", sagte Richterin Sandra Mayer.

Die Mutter hatte ihre Tochter kurz vor deren achten Geburtstag einem Mann zum sexuellen Missbrauch angeboten. Der Kontakt mit dem Mann verlief über einen Messenger-Dienst.

Die Frau forderte vorab 100 Euro für ein Treffen und gab ihre Bankverbindung an. Zu einem tatsächlichen Treffen des Mannes mit der Tochter kam es dann aber nicht, weil der Chat-Partner der Mutter die Polizei einschaltete.

Den Chat hatte die 30-Jährige vor Gericht eingeräumt. Sie behauptete allerdings, dass es ihr nur darum gegangen sei, Pädophile zu überführen.

Die Richterin nahm ihr das nicht ab: "Da ist kein Funken Wahrheit dran." Richterin Mayer schloss jedoch nicht aus, dass die Angeklagte letztlich nur das Geld haben wollte und mit ihrem Kind nicht zu einem Treffen gegangen wäre.