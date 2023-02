Mutter misshandelt ihre Tochter (1) mit Deo und verletzt sie schwer

Mailand (Italien) - In Italien wurde Anfang Februar eine Mutter (29) wegen schwerer Misshandlung ihrer Tochter (1) festgenommen. Experten ist das seltsame Vorgehen der Frau ein Rätsel.

In Italien wurde ein erst einjähriges Mädchen von seiner Mutter misshandelt. (Symbolbild) © 123rf.com/bonzodog

Der Fall ist verstörend. Wie Südtirol News berichtet, besprühte die Frau ihr erst 18 Monate altes Kind mehrfach mit einem Deodorant. Ihr Ziel sei demnach die stationäre Aufnahme des Mädchens in einem Krankenhaus gewesen.

Nur einigen Klinik-Ärzten kam das Ganze merkwürdig vor und nachdem sie Aufnahmen aus einer Überwachungskamera gesehen hatten, bestätigte sich der Verdacht, dass die 29-Jährige Deospray auf ihr kleines Mädchen sprühte.



Sie wurde wegen schwerer Misshandlung festgenommen, verhört und in das Frauengefängnis in Mailand gebracht. Dort sitzt sie weiterhin in Untersuchungshaft.

Die schlimmen Handlungen der Mutter an ihrer eigenen Tochter werfen jedoch Fragen auf. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten sie auf eine Depression zurückzuführen sein. Denn die Frau beteuerte: "Ich bereue es, ich wollte sie nicht verletzen."



Die Mailänder Polizei und der zuständige Staatsanwalt fanden bereits heraus, dass die Täterin ihre Tochter seit fast sechs Monaten immer wieder aus nächster Nähe mit Deo besprüht hatte und dadurch Verletzungen und Verbrennungen auf der Haut verursachte.