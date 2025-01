Nach Studie: Zahl der gemeldeten Missbrauchsfälle in rheinischer Kirche gestiegen

Düsseldorf - Die Zahl der gemeldeten Missbrauchsfälle in der Evangelischen Kirche im Rheinland ist angestiegen. Bei der zuständigen Meldestelle seien bis Ende 2024 insgesamt 124 Meldungen aus allen Ebenen der Kirche eingegangen, sagte Vizepräses Christoph Pistorius in Düsseldorf.

Die bundesweite Studie zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche hat Folgen: In der rheinischen Kirche ist die Zahl der Fälle angestiegen. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Vor einem Jahr hatte die Kirche im Rahmen der Veröffentlichung der bundesweiten Forum-Studie 70 Verdachtsfälle in ihrem Bereich seit 1946 dokumentiert.

Die in den neuen Meldungen benannten Fälle liegen teilweise Jahrzehnte zurück. Bei mindestens einem Drittel der 124 Verdachtsmeldungen gebe es Überschneidungen mit den bisher bekannten 70 Fällen, hieß es.

In 33 der 124 Meldungen seien die Beschuldigten Theologen - fast alle Pfarrer. Manchmal werde aber auch dieselbe Person in mehreren Fällen beschuldigt. Bei anderen Meldungen gehe es um Mitarbeiter der Kirche oder Ehrenamtliche.

Der rheinische Präses Thorsten Latzel sagte, bei der Forum-Studie habe der Schwerpunkt vor allem auf Pfarrern oder Menschen in einer herausgehobenen Machtposition gelegen. Es werde aber in der Breite auf alle Berufsgruppen und Ehrenamtliche in der Kirche geschaut. "Das kann aber genauso gut der Chorleiter, der Jugendleiter sein."