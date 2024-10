Nach Übergriff-Serie auf kleine Mädchen: Darum sitzt Sex-Täter erst jetzt hinter Gittern

Dem 29-Jährigen werden mehrere Sexualstraftaten vorgeworfen. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Eine Richterin habe Haftbefehl wegen versuchten schweren sexuellen Kindesmissbrauchs gegen ihn erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen mit. Ihm werden Taten in Düsseldorf, Sprockhövel und Ennepetal zur Last gelegt.

Am 6. April soll er in der Nähe des Hauptbahnhofs in Düsseldorf eine 15-Jährige vergewaltigt haben. Einen Monat später, am 6. Mai, soll er sich in Sprockhövel einer Sechsjährigen genähert und diese sexuell berührt haben. Er wurde gefasst, seine DNA wurde gesichert.

Wiederum gut einen Monat später, am 13. Juni, soll er ein siebenjähriges Mädchen in Ennepetal, das von der Schule nach Hause wollte, hinter einen Altglascontainer gezogen haben. Dort soll er versucht haben, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen.

Das Mädchen habe sich so heftig zur Wehr gesetzt, dass der Mann von ihr abgelassen habe. Er entkam, habe aber DNA-Spuren an der Kleidung des Kindes hinterlassen.