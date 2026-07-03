Neunjährige in Auto gezerrt und sexuell missbraucht: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Wolfegg - Schrecklicher Vorwurf: Die Polizei hat einen 52-jährigen Mann verhaftet, der unter Verdacht steht, ein neunjähriges Mädchen in ein Fahrzeug gezerrt und missbraucht zu haben.

Der Verdacht gegen den Mann verhärtete sich nach der Auswertung von Spuren. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag widerstandslos vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ihm wird vorgeworfen, ein neunjähriges Mädchen am Montag in sein Auto gezerrt zu haben. Gegen 12.20 Uhr soll der Mann das Kind am Rathaus angesprochen, anschließend in seinem Fahrzeug mitgenommen haben und in einen Wald zwischen Grimmenstein und Metzisweiler gefahren sein.

Im Anschluss an die Tat soll er das Mädchen gegen 12.50 Uhr an einem Supermarktplatz in der Alttanner Straße entsprechend abgesetzt haben.

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren. Bei der Auswertung dieser verhärtete sich der Verdacht, dass das Kind sexuell missbraucht wurde.

Weitere Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur des Deutschen, der im östlichen Landkreis von Ravensburg wohnt.