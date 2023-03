Orthodoxer Rabbi wegen Missbrauchs an sechs Adoptivsöhnen angeklagt!

Cohens 17-jähriger Sohn, der den Mut hatte einen Live-Podcast anzurufen und so den Missbrauch zu enthüllen, gab an, dass sein Vater sogar damit drohte seine Kinder zu töten, sollte die Wahrheit ans Licht getragen werden.

Wie die britische Zeitung " The Mirror " berichtete, richtete sich einer der Söhne (17) an die Öffentlichkeit und gab an, dass mehrere seiner Brüder sexuell missbraucht worden seien.

Ferner erklärte sie: "Sie wurden bedroht. Sie hatten Angst um ihre Sicherheit, und er bot den sexuellen Missbrauch [an seinen Söhnen] innerhalb der Gemeinschaft an."

Viele der Fotos und Videos sind besonders bunt bearbeitet. © Screenshot: Instagram/our_unique_family

Auf YouTube, Instagram und TikTok hat Cohen insgesamt mehr als 200.000 Follower und zeichnet online einen starken Kontrast zu den Vorwürfen seiner Adoptivsöhne.

Er schrieb: "Unsere Mission ist es, Unterstützung und Verständnis aus jüdischer Perspektive zu bieten. Unser Ziel ist es, andere Home-Schooling-Familien zu erreichen, um ein Netzwerk aufzubauen."

Auf seiner Webseite richtete sich der Rabbi vor allem an alleinstehende Männer, um sie unter Angabe seines religiösen Lebensstils dazu zu inspirieren, Kinder zu adoptieren. Laut Staatsanwältin Oswald habe Cohen die Religion systematisch dazu genutzt, um seinen mutmaßlichen Missbrauch zu verschleiern.

Vor Gericht hielt der übergewichtige Rollstuhl-Fahrer bisher das Bild des liebenden Familienvaters und Rabbis aufrecht. Eine Fassade, so sein 17-jähriger Sohn.

In seiner Anklageschrift hieß es: "Der Teenager gab an, dass Cohen seinen Rollstuhl nur benutzt, wenn Leute vorbeikommen oder wenn er in der Öffentlichkeit ist. [Er] gab an, dass Cohen sechs Sauerstoffflaschen hat und sie nicht benutzt und dass (Cohen) nur unkontrolliert hustet, wenn er vor Gericht steht."