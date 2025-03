04.03.2025 15:09 Mann lässt vor Mädchen Hose runter und befriedigt sich selbst: Wer hat etwas gesehen?

In Ratingen sucht die Polizei aktuell nach einem Exhibitionisten. Wer hat die Tat am 28. Februar am Busbahnhof Ratingen Mitte beobachtet?

Von Maurice Hossinger

Ratingen - Wegen unsittlichen Verhaltens gegenüber einer Gruppe Mädchen fahndet die Polizei in Ratingen aktuell nach einem Unbekannten. Die Polizei fahndet aktuell nach dem Mann und ist dabei auf die Hilfe von Zeugen angewiesen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Der Mann soll sich am vergangenen Freitagabend gegen 22 Uhr einer Gruppe von Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren am Busbahnhof Ratingen Mitte genähert und plötzlich ein fragwürdiges Foto auf seinem Handy gezeigt haben. Im Zuge dessen ließ er auch noch seine Hose runter und "führte sexuelle Handlungen an sich aus". Innerhalb kürzester Zeit machte sich der Exhibitionist aber aus dem Staub und flüchtete in Richtung eines Dönerladens auf der Düsseldorfer Straße. Trotz der Fahndung per Hubschrauber konnte der Mann nicht mehr gefunden werden. Aus diesem Grund suchen die Beamten nun dringend Zeugen, welche die widerliche Aktion beobachtet haben. Sexueller Missbrauch Missbrauch von Mädchen (9) in Meißen: 19-Jähriger in U-Haft Der Nackedei kann wie folgt beschrieben werden: mitteleuropäisches Erscheinungsbild

circa 1,70 bis 1,75 Meter groß

schwarze Haare

korpulent

schwarze Jacke mit rotem Logo von "Makira" auf linker Brust Um den Mann so schnell wie möglich zu finden, können Hinweise telefonisch unter 02102/99816210 an die Einsatzkräfte in Ratingen weitergeleitet werden.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa