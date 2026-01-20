Schlafwandelnder Täter? Mann soll Frau zehn Jahre missbraucht haben

Großbritannien - Ein 62-jähriger Brite soll seine Frau über einen Zeitraum von zehn Jahren vergewaltigt haben und behauptet, während der Taten geschlafwandelt zu sein.

Die Frau hielt trotz der Misshandlungen lange an der Ehe fest, aus Angst vor den Drohungen ihres Mannes. (Symbolfoto) © 123RF/tinnakornlek

Wie Mirror berichtet, ist ein 62-jähriger Mann am Montag zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, obwohl er behauptete, möglicherweise an Sexsomnie zu leiden - einer seltenen Schlafstörung, die Menschen unbewusst zu sexuellen Handlungen treiben kann, da er sich selbst nicht an die Taten erinnern könne.

Das Gericht erkannte diese Erklärung jedoch nicht an.

Die Übergriffe sollen sich laut Aussage des Opfers zwischen 2006 und 2017 ereignet haben, im Durchschnitt einmal im Monat.

Die Frau schilderte, wie sie während dieser Zeit wiederholt "verängstigt und angewidert" war.

Der Mann soll ihr teilweise Mund und Nase zugehalten haben, wodurch sie nach Luft rang, was ihn offenbar besonders erregt habe.