Sexueller Missbrauch in Hunderten Fällen: Polizei nimmt 84-Jährigen fest

Stuttgart Bad Cannstatt - Am Dienstag hat die Polizei einen 84-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben.

Dem 84-Jährigen wird sexueller Missbrauch in Hunderten Fällen vorgeworfen. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Auf die Schliche kamen die Beamten dem Mann, nachdem sie einen Zeugenaufruf geschaltet hatten.

In einem Schwimmbad soll der damals noch 83-Jährige Ende Februar versucht haben, sich einem zehnjährigen Mädchen sexuell anzunähern. Er wurde noch im Schwimmbad von der Polizei festgenommen und anschließend wieder freigelassen.

Durch Zeugenaussagen geriet der Mann in den Fokus der Ermittler. In den vergangenen Jahren soll er in mehreren hundert Fällen Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Die Taten sollen im familiären Umfeld und in einem Schwimmbad begangen worden sein.