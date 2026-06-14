Schwere Sexualstraftat in Wohnung? Mehrere Mädchen in Klinik, vier Teenager unter Verdacht
Halle (Saale) - Ein Fall von mutmaßlich schwerem sexuellen Missbrauch erschüttert an diesem Wochenende die Stadt Halle in Sachsen-Anhalt. Mehrere Mädchen mussten infolgedessen am Samstagabend ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Der Vorfall soll sich am Samstagabend in einer Wohnung in der Elsa-Brändström-Straße im Süden der Stadt ereignet haben, berichtete Polizeisprecher Alexander Junghans am Sonntag. Tatverdächtig sollen vier Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren sein.
Den Angaben zufolge seien zwei Mädchen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe demnach jedoch nicht. Zwei weitere wurden ambulant behandelt.
Welche Art von Verletzungen bei allen vier vorliegen und was genau in dem Mehrfamilienhaus passiert ist, wurde nicht bekannt.
Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen, halten sich aus Gründen des Opferschutzes allerdings mit Details wie Altersangaben und Hintergründen zurück.
Klar ist allerdings: "Gegenstand der durchgeführten medizinischen Untersuchungen bei den Mädchen sind unter anderem Proben auf Alkohol und weitere möglicherweise bewusstseins- und/oder willensbeeinflussende Substanzen", so der Sprecher.
Drei Verdächtige in Polizeigewahrsam, einer auf freiem Fuß
Es liegt also nahe, dass die Mädchen mithilfe von Drogen gefügig gemacht wurden. Entsprechende rechtsmedizinische Untersuchungen sollen bereits durchgeführt worden sein, um Spuren zu sichern und die Ermittlungen zu unterstützen.
Die bislang vier identifizierten Verdächtigen stammen laut Polizei aus Portugal und Mali. Drei von ihnen seien bereits strafmündig und daher auf Anweisung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen worden. Sie befinden sich in Polizeigewahrsam und sollen am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.
Der Vierte im Bunde kann mit seinen 13 Jahren nicht strafrechtlich belangt werden, blieb daher auf freiem Fuß.
"Die Ermittlungen, insbesondere zu den genauen Tathergängen, den jeweiligen Tatbeiträgen und Hintergründen, dauern an", so Junghans. Diese haben oberste Priorität, hieß es.
Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa