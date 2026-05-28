Teilweise unbekleidet: 22-Jährige offenbar Opfer von Sexualstraftat

Bad Klosterlausnitz - Eine junge Frau ist am Dienstagmorgen (26. Mai) in Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreis) offenbar Opfer einer Sexualstraftat geworden.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Ein Tatverdächtiger sitzt in U-Haft, nach einem weiteren Mann wird gefahndet. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Die 22-Jährige war kurz nach 2 Uhr teilweise unbekleidet aufgefunden worden, erklärte die Polizei am Donnerstag. Zuvor hatte eine Zeugin den Hinweis auf einen möglichen sexuellen Übergriff gegeben.

Die Beamten hatten in der Folge zunächst gegen vier Verdächtige ermittelt. Gegen einen 26-Jährigen und einen 29-Jährigen konnte der dringende Tatverdacht jedoch nicht aufrechterhalten werden. Aus diesem Grund wurden die beiden Männer aus dem Irak wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ein 29-jähriger Syrer gilt allerdings als tatverdächtig. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera Haftbefehl erlassen. Er war am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt nun in U-Haft, wie die Beamten berichten.

Gegen einen 30-jährigen Iraker wurde ebenfalls Haftbefehl erlassen. Nach ihm werde noch gefahndet, heißt es.