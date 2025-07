Junge Frau nachts missbraucht: Polizei sucht Sex-Täter mit Bierbauch und Glatze

Beamte der Kriminalpolizei Erlangen haben die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag mitteilte, war die Frau gegen 0.55 Uhr in Erlangen am Hugenottenplatz in einen Bus der Linie 202 gestiegen, der in Richtung Weisendorf fuhr.

Bereits während der Fahrt fiel ihr ein unbekannter Mann unter den Mitfahrenden auf. Gegen 1.16 Uhr stieg sie an der Haltestelle "Sportplatz Großenseebach" aus.

"Auf Höhe der Einmündung zur Schulstraße befindet sich ein Unterstand (in der Nähe eines Brunnens, zwischen Hauptstraße und Seebach)", gab die Polizei in einer Mitteilung bekannt.

"Hier griff sie der Mann aus dem Bus, welcher ihr gefolgt sein muss, unvermittelt an, drängte sie in einen Unterstand und missbrauchte sie."

Als er Stimmen von der Hauptstraße hörte, ließ der Täter von der jungen Frau ab und flüchtete. Die Betroffene ging anschließend nach Hause und vertraute sich Tage später einer Vertrauensperson an.