04.04.2025 16:22 Sexueller Übergriff auf 16-Jährige am Bahnhof in Dachau: Verdächtiger festgenommen

Am Bahnhof in Dachau ist es am Donnerstag zu einem sexuellen Übergriff auf eine 16-Jährige gekommen.

Von Benedikt Zinsmeister

Dachau - Am Bahnhof in Dachau ist eine 16-Jährige Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Ein Verdächtiger konnte kurz nach der Tat ermittelt und festgenommen werden. Die Polizei konnte noch am selben Abend einen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befand sich die Jugendliche am Donnerstag gegen 21 Uhr zusammen mit einer Freundin am Gleisbereich des Bahnhofs, als sie von einem ihnen unbekannten Mann angesprochen wurden. Den Angaben zufolge umarmte dieser die 16-Jährige, fasste ihr oberhalb der Bekleidung ans Gesäß und küsste sie auf den Mund. Das Mädchen konnte sich losreißen und flüchten. Zu Hause offenbarte sie sich einem Angehörigen an, der die Polizei verständigte. Sexueller Missbrauch Ermittler sprengen riesiges Pädophilen-Netzwerk: 79 Menschen festgenommen Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte noch am selben Abend ein Tatverdächtiger im Umfeld des Bahnhofs festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 24 Jahre alten Afghanen. Er sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 081416120 zu melden.

