Sexueller Übergriff auf Schulweg: Sturmhauben-Mann vergeht sich an Mädchen

Velbert - An einer Schule in Velbert (Kreis Mettmann) ist es am Dienstag zu einem sexuellen Übergriff auf eine 16-jährige Schülerin gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Das Mädchen (16) hatte das Schulgelände bereits erreicht, als der Mann mit der Sturmhaube plötzlich vor ihr auftauchte. (Symbolbild) © 123RF/citalliance

Wie die Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mit der Mettmanner und Düsseldorfer Polizei in einer Mitteilung schilderte, hatte sich der Vorfall am gestrigen Dienstagmorgen gegen 9.50 Uhr an der Panner Straße abgespielt, als die 16-Jährige gerade auf dem Weg zur Schule war.

Demnach hatte sie das Gelände ihrer Schule bereits erreicht, als sie eigenen Angaben zufolge auf Höhe der dortigen Turnhalle von einem mit einer Sturmhaube maskiertem jungen Mann abgepasst wurde.

Unter Vorhalt eines Messers soll der Täter die Minderjährige im Anschluss dazu aufgefordert haben, ihn hinter die Sporthalle zu einer dortigen Gartenlaube zu begleiten. "Dort soll es dann zu einem sexuellen Übergriff auf das Mädchen gekommen sein, ehe der Täter flüchtete", berichtete ein Polizeisprecher.

Nach dem Übergriff ging die 16-Jährige zur Schule, von wo aus schließlich die Polizei alarmiert wurde. Obwohl die Beamten umgehend eine Fahndung nach dem Täter einleiteten, konnte dieser jedoch nicht mehr gestellt werden.