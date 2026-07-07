Sexueller Übergriff auf Zwölfjährigen: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter

Traunstein - Im oberbayerischen Landkreis Traunstein ist ein Zwölfjähriger offenbar Opfer eines sexuell motivierten Übergriffs geworden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Ein 30-Jähriger ist dringend verdächtig auf einen 12-jährigen Jungen in einer privaten Wohnung einen "sexuellen Übergriff verübt" zu haben, wie die Polizei bekannt gab. Der Mann sitzt inzwischen in U-Haft. (Symbolbild) © 123rf/rattanakun

Wie der Junge gegenüber der Polizei angab, soll ihn der Beschuldigte – die beiden kannten sich bereits flüchtig – auf einer Couch in einer privaten Wohnung mehrfach gegen seinen Willen geküsst haben.

Das Kind habe daraufhin den 30-Jährigen zurückgewiesen und ihm gesagt, dass er gehen soll. Dieser Aufforderung sei der Mann auch nachgekommen.

Anschließend wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Die Beamten konnten den Beschuldigten unmittelbar darauf noch am Donnerstagabend (2. Juli) festnehmen.

Sie fassten ihn direkt bei seiner Wohnadresse. "Bei der Festnahme zeigte sich der Verdächtige deutlich unter Alkoholeinfluss und wurde positiv auf THC getestet", teilten die Beamten am Dienstag mit.

"Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte gegen den dringend Tatverdächtigen Haftantrag. (...) Die Richterin erließ Haftbefehl." Der Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Er gilt als "dringend tatverdächtig".