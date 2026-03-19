Unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht: 14-Jährige flüchtet über Balkon

Costa del Sol (Spanien) - Szenen, die erschüttern: Eine Teenagerin sprang in Spanien aus ihrem Hotelzimmer, um sich vor drei Männern zu schützen.

Eine 14-Jährige flüchtete über einen Balkon, nachdem sie von jungen Männern angegriffen wurde. (Symbolfoto) © PR

Die 14-Jährige machte gemeinsam mit ihren Eltern Urlaub im Ferienort Torremolinos an der Küste Costa del Sol.

Vor einigen Tagen verschwand die Jugendliche, woraufhin ihre Eltern sie als vermisst meldeten. Laut The Sun soll sie in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags von drei Jungen festgehalten, unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht worden sein.

Einer der Tatverdächtigen soll die Teenagerin zudem mit einem Messer angegriffen haben. Glücklicherweise gelang ihr die Flucht, als sie über die Terrasse auf einen Nachbarbalkon kletterte.

Ein Hotelangestellter soll Schreie gehört und die Polizei alarmiert haben.