Verdacht auf Missbrauch einer Schülerin (13): Nachhilfelehrer in U-Haft
Von Carsten Linnhoff
Bonn - Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs einer 13-jährigen Schülerin sitzt ein Nachhilfelehrer aus Bonn in U-Haft.
Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte der Rektor einer Bonner Schule den 35-Jährigen am 20. November angezeigt.
Wegen Fluchtgefahr erließ ein Richter den Haftbefehl.
Der Mann sitzt seit vergangenem Freitag in U-Haft. Die Schule hatte ihn noch am Tag der Anzeige vom Dienst suspendiert.
Laut Angaben der Polizei hat die Schulleitung die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern über den Vorfall informiert.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa