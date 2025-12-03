Verdacht auf Missbrauch einer Schülerin (13): Nachhilfelehrer in U-Haft

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs einer 13-jährigen Schülerin sitzt ein Nachhilfelehrer aus Bonn in U-Haft.

Von Carsten Linnhoff

Wegen Fluchtgefahr erließ der Richter einen Haftbefehl gegen den 35-jährigen Verdächtigen. (Symbolbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte der Rektor einer Bonner Schule den 35-Jährigen am 20. November angezeigt.

Wegen Fluchtgefahr erließ ein Richter den Haftbefehl.

Der Mann sitzt seit vergangenem Freitag in U-Haft. Die Schule hatte ihn noch am Tag der Anzeige vom Dienst suspendiert.

Laut Angaben der Polizei hat die Schulleitung die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern über den Vorfall informiert.

