Falscher Polizist soll Kinder missbraucht haben: 38-Jähriger in U-Haft

Traunstein - Ein Mann soll sich in Oberbayern als Polizist ausgegeben und eine Achtjährige sexuell missbraucht haben.

Der dringend tatverdächtige Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der 38-jährige Deutsche sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Er werde auch verdächtigt, in sieben weiteren Fällen, teils Wochen zuvor, Kinder in Traunstein "sexuell motiviert" angesprochen zu haben.

Daraufhin habe die Kripo mit großer Sorgfalt alle verfügbaren Spuren und Hinweise ausgewertet. Die Ermittler standen den Angaben zufolge in engem Kontakt mit den entsprechenden Schulen und den Eltern. Die Täterbeschreibungen seien "immer sehr ähnlich" gewesen.

Die Ermittlungen hätten letztlich zum 38-Jährigen geführt, der am Dienstag festgenommen wurde. Er soll die Achtjährige am 12. November in zivil gekleidet angesprochen und zu sexuellen Berührungen aufgefordert haben.

Er gelte als "dringend tatverdächtig".